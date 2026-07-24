Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Sturz nach unkoordiniertem Bremsmanöver - Mehrere Strafverfahren

Bückeburg (ots)

(KEM) - Am Donnerstagabend (23.07.2026) kam es gegen 19:00 Uhr auf dem Parkplatz "Am Oberstenhof" in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall, der für den Verursacher weitreichende strafrechtliche Konsequenzen hat. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten eine ganze Reihe von gravierenden Verstößen fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Bückeburger mit einem Kleinkraftrad den Parkplatz in Fahrtrichtung Rathaus. Durch ein unkoordiniertes Bremsmanöver verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Zweirad, kam zu Sturz und rutschte mit dem Kleinkraftrad unter den Pkw einer 60-jährigen Autofahrerin aus Meerbeck. Glücklicherweise blieben sowohl der 18-Jährige als auch die Pkw-Fahrerin bei dem Vorfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 18-Jährige gar nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Bei der Überprüfung des Kleinkraftrades stellten sie zudem fest, dass dieses weder zugelassen noch versichert war. An dem Fahrzeug war stattdessen ein abgelaufenes Kennzeichen angebracht, das zudem gar nicht zu dem genutzten Kleinkraftrad gehörte. Aufgrund des Verdachts auf eine Beeinflussung durch THC ordneten die Beamten darüber hinaus eine Blutprobe an.

Der 18-Jährige muss sich nun wegen einer Vielzahl von Delikten verantworten. Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet - unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz.

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