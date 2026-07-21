Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Zeugen nach Flucht vor Verkehrskontrolle in Steyerberg

Steyerberg (ots)

(Thi) Am Sonntagnachmittag (19.07.2026) hat sich der Fahrer eines schwarzen Audi einer Verkehrskontrolle in Steyerberg entzogen. Die Polizei bittet nun insbesondere Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des Audi gefährdet worden sein könnten, um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollte der schwarze Audi gegen 15.39 Uhr auf der L 350 aus Richtung Reese kommend in Fahrtrichtung Steyerberg kontrolliert werden. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle, indem er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiterfuhr und auf der Strecke mindestens zwei weitere Pkw überholte. Die Kennzeichen der überholten Fahrzeuge konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht abgelesen werden.

Im Bereich der Kreuzung der L 350 mit der Stolzenauer Straße in Steyerberg riss der Sichtkontakt zwischen dem Streifenwagen und dem Audi ab. Die weitere Fahrtstrecke des Fahrzeugs ist bislang nicht bekannt.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Audi A4 mit Nienburger Kennzeichen. Die Polizei prüft den Sachverhalt unter anderem im Hinblick auf den Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Die Polizei bittet insbesondere die Fahrerinnen und Fahrer der beiden bislang unbekannten Pkw, die von dem Audi überholt wurden, sich als Zeugen zu melden. Darüber hinaus werden Personen gesucht, die durch die Fahrweise des Audi gefährdet wurden oder sonstige Angaben zum Fahrverhalten, zur weiteren Fahrtstrecke oder zu einem möglichen Abstellort des Fahrzeugs machen können.

Auch Hinweise zu Personen, die sich zum Tatzeitpunkt in dem Audi befunden haben, sind für die Ermittlungen von Bedeutung.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Stolzenau unter der Telefonnummer 05761/90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell