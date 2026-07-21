PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw in Loccum

Rehburg-Loccum (ots)

(Thi) Am Montagvormittag (20.07.2026) ist es auf der Rehburger Straße (L 360) in Loccum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw gekommen. Dabei wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 21-Jährige gegen 10.55 Uhr mit seinem Motorrad die Rehburger Straße in Richtung einer Lichtzeichenanlage. Dabei fuhr er aufgrund einer Fehlbedienung der Kupplung auf einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Pkw auf.

Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf rund 700 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 08:47

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf dem Kirchplatz in Rinteln - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Rinteln (ots) - (Thi) Am Sonntagnachmittag (19.07.2026) ist ein am Fahrbahnrand des Kirchplatzes in Rinteln abgestellter VW Tiguan durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr. Das unbekannte Fahrzeug stieß vermutlich ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 08:46

    POL-NI: Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzt in Rinteln

    Rinteln (ots) - (Thi) Am Montagabend (20.07.2026) ist ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer in Rinteln alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der Mann stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 33-Jährige gegen 21.27 Uhr mit einem E-Scooter die Seetorstraße in Rinteln. Dabei kam er aus bislang ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 08:43

    POL-NI: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz unterwegs

    Bückeburg (ots) - (Thi) Am Montagabend (20.07.2026) hat die Polizei in Bückeburg einen E-Scooter-Fahrer kontrolliert, der unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und mit einem nicht versicherten E-Scooter unterwegs war. Gegen 22.50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 30-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum in der Lange ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren