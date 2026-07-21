Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw in Loccum

Rehburg-Loccum (ots)

(Thi) Am Montagvormittag (20.07.2026) ist es auf der Rehburger Straße (L 360) in Loccum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw gekommen. Dabei wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 21-Jährige gegen 10.55 Uhr mit seinem Motorrad die Rehburger Straße in Richtung einer Lichtzeichenanlage. Dabei fuhr er aufgrund einer Fehlbedienung der Kupplung auf einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Pkw auf.

Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf rund 700 Euro geschätzt.

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