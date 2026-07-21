Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall in Hülsede - zwei Fahrerinnen leicht verletzt

Hülsede (ots)

(Thi) Am Montagmorgen (20.07.2026) ist es in Hülsede zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Dabei wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 30-jährige Frau gegen 06.40 Uhr mit ihrem VW Up die Schmarrier Straße und wollte im Einmündungsbereich in die Straße "Auf der Bult" abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 61-jährigen Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Fahrerinnen gaben an, durch den Unfall verletzt worden zu sein. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro.

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