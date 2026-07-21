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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec-Fahrer in Nienburg

Nienburg (ots)

(Thi) Am Montagnachmittag (20.07.2026) ist es in Nienburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer gekommen. Dabei wurde der 47-jährige Pedelec-Fahrer schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 47-Jährige gegen 13.20 Uhr mit seinem Pedelec den linksseitigen Radweg der Hannoverschen Straße in Richtung B6. Im Bereich der Abfahrt zur B6 querte er den dortigen Radwegüberweg des Kreisverkehrs.

Zeitgleich wollte ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem VW Touran in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er den querenden Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 47-Jährige verletzt wurde. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in das Helios Klinikum Nienburg gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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