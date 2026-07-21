Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec-Fahrer in Nienburg
Nienburg (ots)
(Thi) Am Montagnachmittag (20.07.2026) ist es in Nienburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer gekommen. Dabei wurde der 47-jährige Pedelec-Fahrer schwer verletzt.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 47-Jährige gegen 13.20 Uhr mit seinem Pedelec den linksseitigen Radweg der Hannoverschen Straße in Richtung B6. Im Bereich der Abfahrt zur B6 querte er den dortigen Radwegüberweg des Kreisverkehrs.
Zeitgleich wollte ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem VW Touran in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er den querenden Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 47-Jährige verletzt wurde. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in das Helios Klinikum Nienburg gebracht.
An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.
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