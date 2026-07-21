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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf dem Kirchplatz in Rinteln - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rinteln (ots)

(Thi) Am Sonntagnachmittag (19.07.2026) ist ein am Fahrbahnrand des Kirchplatzes in Rinteln abgestellter VW Tiguan durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr. Das unbekannte Fahrzeug stieß vermutlich beim Anfahren, Anhalten oder Rangieren gegen den ordnungsgemäß abgestellten VW Tiguan. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte fahrende Person vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

An dem VW Tiguan entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug beziehungsweise die fahrende Person geben können, sich unter der Telefonnummer 05751/96460 beim Polizeikommissariat Rinteln zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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