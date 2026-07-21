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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Montagabend (20.07.2026) hat die Polizei in Bückeburg einen E-Scooter-Fahrer kontrolliert, der unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und mit einem nicht versicherten E-Scooter unterwegs war.

Gegen 22.50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 30-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum in der Lange Straße in Bückeburg unterwegs war. Dabei stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand.

Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf mehrere Substanzen. Dem 30-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Der E-Scooter wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch für E-Scooter die gesetzlichen Vorschriften zum Versicherungsschutz gelten. Wer ein solches Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führt, benötigt zudem die erforderliche Fahrtüchtigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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