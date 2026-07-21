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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Grundschule in Stolzenau - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Stolzenau (ots)

(Thi) In der Zeit von Donnerstag (16.07.2026), 15.00 Uhr, bis Freitag (17.07.2026), 09.00 Uhr, ist es zu mehreren Sachbeschädigungen an der Grundschule "Regenbogenschule" in Stolzenau gekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen riss eine bislang unbekannte Person auf dem Spielplatz der Schule den Netzaufgang eines Spielturms aus der Verankerung. Zudem wurde mit einer Gehwegplatte mehrfach gegen die Fassade des Schulgebäudes geschlagen. Dabei wurde der Putz beschädigt. Darüber hinaus wurden zwei Lüftungsgitter beschädigt.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf knapp 6000 Euro geschätzt.

Die Polizei Stolzenau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Grundschule "Regenbogenschule", Hinterm Damme 5, gemacht haben oder Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 05761/90200 beim Polizeikommissariat Stolzenau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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