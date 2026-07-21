Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzt in Rinteln

Rinteln (ots)

(Thi) Am Montagabend (20.07.2026) ist ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer in Rinteln alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der Mann stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 33-Jährige gegen 21.27 Uhr mit einem E-Scooter die Seetorstraße in Rinteln. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich leicht.

Bei der anschließenden polizeilichen Aufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die Obhut eines Freundes übergeben.

Gegen den E-Scooter-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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