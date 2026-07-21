Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lederrucksack aus Rollator entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Montagmittag (20.07.2026) ist einer 87-jährigen Frau während ihres Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Niedernstraße in Stadthagen ein Lederrucksack samt Inhalt entwendet worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Frau gegen 12.47 Uhr in dem Geschäft, als eine bislang unbekannte Person den Lederrucksack aus ihrem Rollator entwendete. In dem Rucksack befanden sich unter anderem eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten, ein Mobiltelefon sowie Schlüssel.

Zeuginnen und Zeugen, die am Montagmittag im Bereich des Lebensmittelgeschäfts in der Niedernstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Rucksacks beziehungsweise zur Identität der bislang unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/98220 zu melden.

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