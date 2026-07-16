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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradfahrer überschlägt sich nach Vollbremsung

Hagenburg (ots)

(Thi) Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag, 15. Juli 2026, in Hagenburg ist ein 64-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann gegen 10:08 Uhr mit seinem Motorrad die Straße Birkenfeld in Richtung Lange Straße. Zeitgleich wollte eine 79-jährige Autofahrerin von der Straße Am Torfdamm kommend die Straße Birkenfeld in Richtung Schützenstraße überqueren. Dabei übersah sie offenbar den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer.

Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, leitete der 64-Jährige eine Vollbremsung ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, das sich überschlug. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht.

Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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