Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Schulparkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Nienburg (ots)

(Thi) Bereits am Dienstag, 14. Juli 2026, kam es auf dem Parkplatz der Oskar-Kämmer-Schule am Grefengrund zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Seat Arona in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 11:45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug von einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der gesamten Beifahrerseite beschädigt. Es entstanden Blech- und Lackschäden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der oder die bislang unbekannte Unfallverursacherin beziehungsweise der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Rehburg-Loccum hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05021-92120 zu melden.

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