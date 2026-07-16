PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Schulparkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Nienburg (ots)

(Thi) Bereits am Dienstag, 14. Juli 2026, kam es auf dem Parkplatz der Oskar-Kämmer-Schule am Grefengrund zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Seat Arona in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 11:45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug von einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der gesamten Beifahrerseite beschädigt. Es entstanden Blech- und Lackschäden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der oder die bislang unbekannte Unfallverursacherin beziehungsweise der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Rehburg-Loccum hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05021-92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 09:01

    POL-NI: E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss verunfallt

    Bad Nenndorf (ots) - (Thi) Am Mittwochnachmittag, 15. Juli 2026, ist ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Bahnhofstraße in Bad Nenndorf gestürzt und dabei leicht verletzt worden. Der Jugendliche wurde zunächst als hilflose Person gemeldet und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Während der Behandlung gab er an, zuvor mit seinem E-Scooter gefahren und ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer gestürzt zu ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 08:49

    POL-NI: Einbruchversuch in Schulgebäude in Hoya - Polizei sucht Zeugen

    Hoya (ots) - (Thi) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 15. Juli 2026, haben bislang unbekannte Täter versucht, in das Sekretariat der Oberschule Hoya beziehungsweise des Johann-Beckmann-Gymnasiums an der Straße "Auf dem Kuhkamp" einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei unbekannte Personen zwischen 02:30 Uhr und 05:00 Uhr durch das ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 13:54

    POL-NI: Einbruch in Fabrikgebäude - Hochwertige Werkzeuge gestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Rinteln (ots) - (Thi) Im Zeitraum zwischen Dienstag, 14.07.2026, 15:00 Uhr, und Mittwoch, 15.07.2026, 05:30 Uhr, kam es in einem Fabrikgebäude in der Braasstraße in Rinteln zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen durch ein Bürofenster unbefugt Zutritt zu dem Gebäude der Rintelner Brenn-Schneidbetrieb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren