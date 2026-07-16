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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss verunfallt

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Am Mittwochnachmittag, 15. Juli 2026, ist ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Bahnhofstraße in Bad Nenndorf gestürzt und dabei leicht verletzt worden.

Der Jugendliche wurde zunächst als hilflose Person gemeldet und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Während der Behandlung gab er an, zuvor mit seinem E-Scooter gefahren und ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer gestürzt zu sein.

Ein durch die Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zur weiteren Beweissicherung wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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