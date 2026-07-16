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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchversuch in Schulgebäude in Hoya - Polizei sucht Zeugen

Hoya (ots)

(Thi) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 15. Juli 2026, haben bislang unbekannte Täter versucht, in das Sekretariat der Oberschule Hoya beziehungsweise des Johann-Beckmann-Gymnasiums an der Straße "Auf dem Kuhkamp" einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei unbekannte Personen zwischen 02:30 Uhr und 05:00 Uhr durch das Einschlagen einer Glastür Zutritt zu dem Schulgebäude. Im Inneren beschädigten sie eine weitere Glastür und versuchten anschließend gewaltsam, eine Holztür zum Sekretariat zu öffnen. Der Einbruchsversuch scheiterte, sodass die Täter ohne Diebesgut flüchteten.

Durch die erheblichen Beschädigungen, unter anderem an Brandschutztüren, entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Die Polizei Hoya bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch im Bereich der Schulen an der Straße "Auf dem Kuhkamp" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter Telefon 04251/67280 bei der Polizei Hoya zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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