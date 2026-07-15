Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Hoya - Verursacher gesucht

Hoya (ots)

(Thi) Im Zeitraum zwischen Freitag, 10. Juli 2026, 21:15 Uhr, und Samstag, 11. Juli 2026, 11:00 Uhr, kam es in der Deichstraße in Höhe der Hausnummer 116 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Zweiradfahrer mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Opel Astra. Aufgrund des entstandenen Schadens ist davon auszugehen, dass der oder die Unfallverursachende bei der Kollision möglicherweise zu Fall kam.

Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. An dem Opel entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei bittet den Verursacher oder Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den beteiligten Zweiradfahrer bzw. das beteiligte Zweirad geben können, sich bei der Polizei Hoya unter der 04251-67280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell