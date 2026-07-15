Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Autofahrerin prallt gegen Baum

Stadthagen (ots)

(KEM) Am späten Dienstagvormittag (14.07.2026) ereignete sich auf der Jahnstraße (L 371) in Stadthagen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 90-jährige Autofahrerin mit ihrem VW von der Fahrbahn abkam.

Gegen 10:55 Uhr befuhr die 90-jährige Stadthägerin mit ihrem PKW die Jahnstraße stadtauswärts Richtung St. Annen/B65. Im Bereich der Hausnummer 20 steuerte sie ihren Pkw zunächst langsam auf eine dortige Verkehrsinsel zu. Laut Zeugenaussagen lenkte sie plötzlich stark nach rechts, beschleunigte das Fahrzeug entlang der Bushaltestellenbucht und prallte in der Folge gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Anschließend fuhr sie den Wagen auf den nahegelegenen Parkplatz des Expert.

Die Seniorin wurde von Rettungskräften begutachtet und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am VW der 90-Jährigen als auch am betroffenen Baum entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird von der Polizei vorläufig auf rund 4.500 Euro geschätzt.

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