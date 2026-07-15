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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Fabrikgebäude - Hochwertige Werkzeuge gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(Thi) Im Zeitraum zwischen Dienstag, 14.07.2026, 15:00 Uhr, und Mittwoch, 15.07.2026, 05:30 Uhr, kam es in einem Fabrikgebäude in der Braasstraße in Rinteln zu einem Einbruchdiebstahl.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen durch ein Bürofenster unbefugt Zutritt zu dem Gebäude der Rintelner Brenn-Schneidbetrieb GmbH & Co. KG. Im Inneren entwendeten sie hochwertiges Werkzeug im Wert von rund 30.000 Euro. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 31.000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand transportierten die Täter das Diebesgut mithilfe von Restmülltonnen vom Tatort ab.

Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Braasstraße beobachtet hat oder Angaben zum Abtransport des Diebesgutes mit Restmülltonnen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter der 05751 9646-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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