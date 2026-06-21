Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Beißvorfall auf dem Wall

Stadthagen (ots)

Am 20.06.2026 gegen 21:56 Uhr ergeht ein Notruf über die Rettungsleitstelle, dass auf dem Wall in Stadthagen nahe der Schulstraße ein Hund eine Passantin gebissen haben soll. Vor Ort warten der Hundehalter mit seinem Rottweiler sowie eine schwer im Gesicht verletzte 50-jährige Stadthägerin. Nach Aussagen der Beteiligten, habe die Frau gefragt, ob sie den Hund streicheln dürfe. Hierzu habe sie sich dann runtergebeugt und den Hund von hinten umarmt, wobei dieser einmal nach hinten geschnappt und die Frau im Gesicht verletzt habe. Der Hund sei zu dem Zeitpunkt angeleint gewesen. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen, aber zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, da dem Hundehalter kein Fehlverhalten nachzuweisen ist.

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