Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Kind mit Verletzung auf Straße gefunden

Stadthagen (ots)

[mue] Am 20.06.2026 gegen 19:58 Uhr erhalten die Leitstellen des Rettungdienstes und der Polizei Hinweis auf ein verletztes Kind, dass auf der Niedernstraße in Stadthagen auf der Straße läge. Man gehe zunächst davon aus, dass es sich um ein Verkehrsunfallgeschehen handele. Vor Ort konnte ein 10-jähriger Junge mit einer Kopfplatzwunde festgestellt werden, der im Nahbereich wohnt. Dieser war ansprechbar und konnte mittels RTW in ein Klinikum verbracht werden. Hinweise auf einen Verkehrsunfall als Ursache ließen sich vor Ort nicht feststellen. Der Einsatz sorgte für großen Menschenandrang. Die Ermittlungen zur Ursache der Verletzung dauern an.

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