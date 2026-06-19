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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall in Stadthagen verletzt

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Donnerstagabend (18.06.2026) ist es im Kreuzungsbereich Nordring/Bahnhofstraße in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter gekommen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer gegen 18:29 Uhr die Kreuzung aus Richtung Breslauer Straße kommend mit Fahrtrichtung Nordring. Dabei übersah er offenbar einen bevorrechtigten 46-jährigen Fahrer eines E-Scooters, der den Kreuzungsbereich zeitgleich befuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der E-Scooter-Fahrer wurde hierbei verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

An dem Pkw sowie dem E-Scooter entstand Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von rund 1.600 Euro.

Die zum Unfallzeitpunkt vorhandene Lichtsignalanlage war nach bisherigen Erkenntnissen außer Betrieb.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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