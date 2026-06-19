Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall in Stadthagen verletzt
Stadthagen (ots)
(Thi) Am Donnerstagabend (18.06.2026) ist es im Kreuzungsbereich Nordring/Bahnhofstraße in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter gekommen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer gegen 18:29 Uhr die Kreuzung aus Richtung Breslauer Straße kommend mit Fahrtrichtung Nordring. Dabei übersah er offenbar einen bevorrechtigten 46-jährigen Fahrer eines E-Scooters, der den Kreuzungsbereich zeitgleich befuhr.
Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der E-Scooter-Fahrer wurde hierbei verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.
An dem Pkw sowie dem E-Scooter entstand Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von rund 1.600 Euro.
Die zum Unfallzeitpunkt vorhandene Lichtsignalanlage war nach bisherigen Erkenntnissen außer Betrieb.
Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
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