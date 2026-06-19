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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf - Diebstahl eines E-Scooters

Lauenau (ots)

(Teg) Am 16.06.2026 wurde ein E-Scooter der Marke Soflow samt Ladekabel und Kettenschloss entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der E-Scooter vermutlich zwischen 16:20-16:25 Uhr vor einem Wohnhaus in der Stettiner Straße, 31867 Lauenau in ein Fahrzeug verladen und somit entwendet.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu Personen bzw. Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich zu melden.

Hinweise bitte an: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de /05723-7492-0. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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