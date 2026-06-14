Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Betrügerische Telefonanrufe

Rinteln (ots)

(bae)Am 12.06.2026 wurden bei der Polizei in Rinteln mehrere Anzeigen wegen versuchtem Betrug erstattet. Bei verschiedenen Personen hatte sich ein männlicher Anrufer telefonisch gemeldet und sich als "Polizei aus Rinteln" vorgestellt. Es wurde versucht die Angerufenen auszufragen. Alle, die sich diesbezüglich bei der Dienststelle in Rinteln gemeldet haben, hatten den Betrugsversuch erkannt und frühzeitig das Gespräch beendet, so dass es in keinem Fall zu einem Vermögensschaden gekommen war. Da es immer wieder zu derartigen Anrufen kommt, gibt es von Seiten der Polizei folgende Hinweise. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzten, auch nicht, wenn es sich um angebliche Amtspersonen handelt. Im Zweifel, auflegen und die örtliche Polizeidienststelle anrufen. Geben Sie am Telefon niemanden irgendwelche Details zu ihren finanziellen Verhältnisse oder zu eventuellen Vermögensgeständen im Haus. Es ist technisch möglich eine Telefonnummernanzeige so zu fälschen, dass in Ihrem Display eine echte Rufnummer einer Polizeidienststelle angezeigt wird (Call ID-Spoofing). Daher bitte immer, kurz Nachdenken. Im Zweifel die Polizei oder einer Person Ihres Vertrauens hinzuziehen. Auffällig ist, dass alle Angerufenen einen altmodisch klingenden Vornamen hatten. Oftmals suchen Täter gezielt in Telefoneinträgen nach derartigen Namen. Hier gibt es die Möglichkeit sich zum Beispiel nur mit einem Buchstaben anstelle des Vornamens zu registrieren.

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