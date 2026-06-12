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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(KEM) In der Zeit von Mittwoch, ca. 15 Uhr, bis Donnerstag, ca. 10.17 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Stadthagen eine Verkehrsunfallflucht.

Ein in Höhe Hausnr. 77 auf einer Parkfläche geparkter VW Tiguan wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei Stadthagen unter 05721/98220 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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