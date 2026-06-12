Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Stadthagen (ots)
(KEM) In der Zeit von Mittwoch, ca. 15 Uhr, bis Donnerstag, ca. 10.17 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Stadthagen eine Verkehrsunfallflucht.
Ein in Höhe Hausnr. 77 auf einer Parkfläche geparkter VW Tiguan wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.
Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei Stadthagen unter 05721/98220 entgegen.
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