Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

NIENBURG (jah) - Am 22.01.2021 gegen 05:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei ein Verkehrsunfall in der Großen Drakenburger Straße in Nienburg mit einer schwerverletzten Person gemeldet. Ein 33-jähriger Mann aus Nienburg befuhr mit seinem PKW VW Golf die Große Drakenburger Straße und wollte nach links auf ein Firmengelände einbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 32-jährigen Nienburger auf seinem Kleinkraftrad. Durch den Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer und Bein verletzte sich am Bein. Ein hinzugerufener Notarzt versorgte den Mann vor Ort und ein Rettungswagen verbrachte den Verunfallten anschließend ins Krankenhaus. Die Große Drakenburger Straße wurde für über 2 Stunden gesperrt. Ein Abschleppunternehmen musste das nicht mehr fahrbereite Kleinkraftrad aufnehmen.

