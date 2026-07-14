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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pkw kollidiert mit Mauer - Fahrerin verstorben

Bad Münder (ots)

Am Montagabend (13.07.2026) kam es gegen 18:17 Uhr in der Bahnhofstraße in Bad Münder zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 76-Jährige verstorben ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Angerstraße. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit der Mauer eines dortigen Supermarktes.

Anschließend rollte der Pkw etwa 100 Meter rückwärts über die Fahrbahn und den Gehweg. Auf Höhe eines weiteren Supermarktes kam das Fahrzeug an einem Metallzaun zum Stehen.

Ein Notarzt stellte vor Ort den Tod der Fahrerin fest. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein medizinischer Notfall ursächlich für das Unfallgeschehen gewesen sein könnte.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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