Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Bodenwerder

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Bodenwerder (ots)

Am Donnerstag (02.07.2026), gegen 17:50 Uhr, kam es in Bodenwerder im Bereich Münchhausenplatz/Poller Straße (B 83) zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es beim Rechtsabbiegen zu einer seitlichen Kollision zwischen einem Citroën und einem weiteren Pkw. Bei dem zweiten Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen silbernen VW mit HOL-Kennzeichen gehandelt haben.

Die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer des mutmaßlich beteiligten VW setzte die Fahrt nach dem Zusammenstoß fort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligte oder Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Citroën entstand Sachschaden.

Die Polizei Bodenwerder sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zu dem flüchtigen Fahrzeug oder zur fahrzeugführenden Person machen können. Hinweise nimmt die Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/40831-0 entgegen.

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