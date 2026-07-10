Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfall im Begegnungsverkehr: Pkw streift Schutzplanke - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

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Hehlen/Bodenwerder (ots)

Am Montag (06.07.2026) gegen 15:00 Uhr kam es auf der Landesstraße 586 zwischen Hehlen und der Sievershagener Mühle zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw-Fahrer die L 586, als ihm in einer leichten Linkskurve ein weißer Lkw entgegenkam, der in Richtung Ottenstein unterwegs war. Der Lkw geriet dabei über die Fahrbahnmitte hinaus. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Pkw-Fahrer aus und streifte mit seinem Fahrzeug die Schutzplanke.

Am Pkw entstand Sachschaden. Die Schutzplanke blieb unbeschädigt. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen kam es nicht.

Der bislang unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin des weißen Lkw setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem weißen Lkw oder dessen Fahrer beziehungsweise Fahrerin machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/40831-0 in Verbindung zu setzen.

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