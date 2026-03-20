Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Projekt "Demokratie (er-)leben": Schüler und Schülerinnen als Demokratiepaten ausgebildet

Landkreis Hameln-Pyrmont (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, des Landkreises Hameln-Pyrmont und der AmPULS gGmbH:

Seit Februar 2026 wird an insgesamt sechs Schulen in den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden das Präventionsprojekt "Demokratie (er-)leben" durchgeführt (wie berichteten: https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.presseportal.de%2fblaulicht%2fpm%2f57895%2f6171218&umid=d6fb72d5-099f-4909-8e59-10a3d7dbbdcd&auth=4e87d58b4d6e28bf67eb44217b7d15d1bfcfc71e-7b05ec2748d940f07477e734fb5f29d7ad56a1f8). In jeweils zweitägigen Workshops erhielten fünf Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen zuletzt am 16.03.2026 und 17.03.2026 die Möglichkeit, sich intensiv mit den Grundlagen und Werten der Demokratie auseinanderzusetzen.

"Ziel des Projekts ist es, Jugendlichen zu vermitteln, dass Demokratie weit mehr bedeutet als die Teilnahme an freien Wahlen. Die Teilnehmenden setzten sich damit auseinander, wo demokratische Prinzipien im Alltag sichtbar werden, wie selbstverständlich sie oft erscheinen und welchen Wert sie gewinnen, wenn demokratische Einstellungen oder Handlungen fehlen.", erklärt Jorinde Freßonke von der Polizei Hameln.

Die aus Südafrika stammende Referentin Debbi Stoll legte besonderen Wert darauf, den Jugendlichen konkrete Handlungskompetenzen zu vermitteln. Sie sollen befähigt werden, demokratische Werte aktiv zu leben, zu vertreten und sich gegen demokratiefeindliche Tendenzen zu positionieren. Die Schülerinnen und Schüler brachten sich dabei mit eigenen Ideen und Perspektiven ein und trugen maßgeblich zur Gestaltung der Workshops bei.

Besonders eindrucksvoll wirkten nach Aussagen der Teilnehmenden die persönlichen Beispiele der Referentin, die während der Zeit der Apartheid in Südafrika aufgewachsen ist. Ihre Erfahrungen machten die Bedeutung demokratischer Strukturen und Grundrechte für die Jugendlichen greifbar und nachvollziehbar.

In einer von Krisen geprägten Zeit, kommt der Stärkung demokratischer Kompetenzen eine besondere Bedeutung zu. Die im Workshop vermittelten Handlungsmöglichkeiten sollen den Jugendlichen helfen, Selbstwirksamkeit zu erleben, demokratiefeindlichen Einstellungen entgegenzutreten und aktiv in ihrem sozialen Umfeld mitzuwirken.

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