Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Vermisster 12-Jähriger weiterhin vermisst - Fahndung der Polizei Rotenburg (Wümme)

Rotenburg (Wümme)/ Eschershausen (ots)

Noch immer sucht die Polizeiinspektion Rotenburg nach einem vermissten 12-jährigen Jungen aus Kirchwalsede.

Nach derzeitigem Stand wird nicht von einem Gewaltdelikt ausgegangen. Es besteht die Vermutung, dass sich der Junge im familiären Umfeld, möglicherweise in Celle oder Eschershausen, aufhalten könnte.

Alle Informationen zur Fahndung, einschließlich Personenbeschreibung, Foto und weiterer Hintergründe, sind in der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg (Wümme) veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/6239825

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Rotenburg unter der Telefonnummer 04261/947-0, den Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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