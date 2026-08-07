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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Donnerstag, 06.08.2026, hat die Polizei einen 22-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der dringend verdächtigt wird, in eine Wohnung in der Nordstadt eingestiegen zu sein. Am heutigen Freitag ordnete ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft gegen ihn an.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge soll der Beschuldigte gegen 01:00 Uhr über das Dach durch ein offenstehendes Fenster in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße eingedrungen sein. Hierbei sei er von den Mietern überrascht worden, die anschließend die Polizei alarmierten. Eintreffende Einsatzkräfte entdeckten den Beschuldigten im weiteren Verlauf auf dem Dach des Hauses, wohin er sich wieder zurückgezogen hatte. Zur Sicherung des Mannes zogen die Beamten die Berufsfeuerwehr hinzu, die eine Drehleiter in Stellung brachte und ein Sprungpolster vorhielt.

Der Beschuldigte konnte letztlich von den Einsatzkräften kommunikativ zum Verlassen des Dachs bewegt werden. Anschließend ließ er sich widerstandslos festnehmen.

Nach Zeugenangaben soll ein zweiter Tatverdächtiger am Tatort gesehen worden sein, dem offenbar die Flucht gelungen sei.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den 22-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Nachdem ihm dieser heute durch einen Ermittlungsrichter verkündet worden war, brachten Polizeikräfte den Mann in eine Jugendanstalt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Etwaige Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hildesheim
Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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