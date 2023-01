POL-HI: "Phishing" - Polizei warnt vor gefälschten Nachrichten und Anrufen vermeintlicher Sparkassen-Mitarbeiter

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Einbrecher nutzten am gestrigen Mittwoch, 25.01.2023, die Abwesenheit der Bewohner einer Erdgeschosswohnung in der Straße Kesselei aus und drangen in diese ein. Die Tatzeit kann zwischen 16:30 Uhr und 19:15 Uhr eingegrenzt werden. Zutritt in die Wohnräume verschafften sich der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld ...

