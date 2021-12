Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl in Elze

Hildesheim (ots)

(fkl) Am 19.12.2021 entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 14:30 Uhr bis 20:00 Uhr die Kennzeichen eines auf dem Parkplatz am Bahnhof Elze abgestellten Pkw. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Elze unter Tel. 05068/ 9303-0 zu melden.

