Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfallfluchten in Niederscheld und Dillenburg - Spritztour ohne Führerschein - Schleuderpartie entlarvt Drogenfahrer - Metalldiebe in Dorlar - Unfall fordert zwei Verletzte -

Dillenburg (ots)

..

Dillenburg-Niederscheld: Mauer beschädigt und geflohen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht an der Hauswand eines Zoo-Geschäftes im Hammerweg, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Im Zeitraum von Dienstag (29.09.2020), gegen 18.00 Uhr bis Mittwoch (30.09.2020), gegen 09.00 Uhr streifte ein flüchtiger Unfallfahrer mit seinem Fahrzeug die Fassade des Geschäftes und fuhr davon. Wie hoch die Reparaturkosten sind, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt der Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Spritztour kostet Anzeige -

Die Spritztour mit dem Roller seiner Mutter kommt einem 14-Jährigen teuer zu stehen. Eine Streife der Dillenburger Polizei stoppte den Biker am späten Montagabend (05.10.2020) in der Kasseler Straße. Auf die Frage nach einer Fahrerlaubnis, reagierte der Jugendliche mit Schulterzucken. Der Dillenburger räumte ein keine zu haben und den Schlüssel seiner Mutter heimlich an sich genommen zu haben, um eine Spritztour zu einem Fast-Food-Restaurant zu machen. Den Dillenburger erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.

Dillenburg: Parkplatzrempler am Untertor -

Auf dem Parkplatz zwischen dem Hotel und dem Stadtschloss beschädigte ein Unbekannter einen weißen Golf. Die Besitzerin bemerkte den rund 900 Euro teuren Schaden gegen 12.20 Uhr am Mittwoch vergangener Woche (30.09.2020). Die Polizei geht davon aus, dass der Flüchtige beim Rangieren gegen den Golf prallte. Wann sich der Unfall ereignete ist nicht bekannt. Zeugen der Kollision werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 970 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Braunfels: Mit Drogen ins Schleudern gekommen -

Der Aufprall gegen eine Leitplanke entlarvte gestern Nachmittag (05.10.2020) einen Drogenfahrer. Der 18-Jährige war gegen 14.55 Uhr von Braunfels in Richtung Lahnbahnhof unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Golf und prallte in die Leitplanke. Der Solmser blieb unverletzt - die Schäden an seinem VW summieren sich auf ca. 2.000 Euro. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten hatten den Verdacht, dass der Unfallfahrer unter Einfluss von Drogen stand. Ein Schnelltest wies dem Fahranfänger die Einnahme von THC nach. Er musste sich auf der Wetzlarer Wache einer Blutentnahme unterziehen. Die Ordnungshüter ermitteln wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Lahnau-Dorlar: Metallspäne gestohlen -

Auf die Abfallprodukte eines metallverarbeitenden Betriebes hatten es Diebe in der Straße "Am Römerlager" abgesehen. In der Nacht von Montag (05.10.2020) auf Dienstag (06.10.2020) brachen die Täter in eine Lagerhalle ein und ließen Späne im Wert von rund 500 Euro mitgehen. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Nauborn: Ford landet im Straßengraben -

Zwei Verletzte forderte gestern Abend (05.10.2020) der Ausflug eines Fords in den Straßengraben. Aus bisher unbekannten Gründen kommt der 29-jährige Fahrer auf der Landstraße zwischen Laufdorf und Nauborn von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Eine 28-jährige Mitfahrerin des Braunfelsers und ihr 3-jähriger Sohn erlitten leichte Verletzungen. Die Besatzung eines Rettungswagens brachten Mutter und Sohn zu weiteren Untersuchungen in ein Gießener Krankenhaus. Der Ford musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell