POL-LDK: - Lkw krachen an der Kalteiche ineinander - Speedmessungen entlarven Raser - Fußgäner in Haiger und Radfahrerin in Wetzlar verletzt - Unfallflucht in Ballersbach und Daubhausen - ...

Dillenburg (ots) -

--

Haiger: Brummifahrer übersieht Laster -

Am Übergang der Bundesstraße 277 zur Bundesstraße 54, in der Nähe der Anschlussstelle Haiger-Burbach der A45, prallten heute Morgen (11.09.2018) zwei Lkw zusammen. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Gegen 07.15 Uhr fuhr der 54-jährige Lenker eines Lasters von der Anschlussstelle in Richtung der beiden Bundesstraßen. An der Einmündung wollte der Neunkirchener nach links auf die B 54 in Richtung Wilnsdorf abbiegen. Hierbei übersah er einen aus dieser Richtung herannahenden Laster. Der 49-jährige Fahrer in diesem Laster versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Lkw nicht mehr verhindern. Der Alsdorfer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von Angehörigen der Feuerwehr Haiger befreit werden. Zwei Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung der Brummifahrer und brachten sie in eine Siegener Klinik. Die Höhe der Blechschäden können derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Bis zur Bergung der Laster musste die Bundesstraße zwischen Haiger-Allendorf und Wilnsdorf zeitweise für den Verkehr voll gesperrt werden.

Haiger und Herborn: Verkehrsdienst kontrolliert Geschwindigkeiten -

Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes bauten zum Ende der vergangenen Woche ihre Messtechnik im alten Dillkreis auf. An Blitzstellen an der Grundschule im Haigerer Ortsteil Niederroßbach sowie an einer der Abfahrten der B 255 in Richtung Herborn-Schönbach überprüften sie die Einhaltung der dort vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten.

An der Grundschule durchfuhren zwischen 06.50 Uhr und 11.10 Uhr insgesamt 327 Fahrzeuge die Messstelle. Davon waren 38 Fahrzeugführer zu schnell. Mit einem Verwarnungsgeld von bis zu 35 Euro müssen 34 Autofahrer rechnen, weil sie ihre Geschwindigkeit bis zu 20 km/h über dem Erlaubten überschritten hatten. Ein Bußgeld von 80 bis 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg kommen auf zwei Autofahrer zu. Sie waren zwischen 21 und 30 km/h zu flott unterwegs. Den traurigen Geschwindigkeitsrekord erreichte der Fahrer eines Paketzustellers. Er raste mit Tempo 84 km/h - bei erlaubten 50 km/h - an der Schule vorbei. Neben 160 Euro Bußgeld und zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei, kommen auf ihn noch vier Wochen Fahrverbot zu.

Am Samstagmorgen (08.09.2018) nahmen die Verkehrsüberwachen Raser auf der B 255 bei Schönbach ins Visier. An der - von Herborn kommend - ersten Abfahrt in den Herborner Ortsteil besteht ein Tempolimit von 80 km/h. 1.197 Fahrzeuge wurden durch die Messanlage registriert. 129-mal überschritten Autofahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit um bis zum 20 km/h - für sie werden Verwarnungsgelder in Höhe von bis zu 30 Euro fällig. Wegen Überschreitungen zwischen 21 und 40 km/h bekommen 18 Fahrzeugführer Post. Sie werden mit 70 bis 120 Euro Bußgeld zu Kasse gebeten. Zudem steigt ihr Flensburger Konto um einen Punkt. Für vier Autofahrer aus den Zulassungsbereichen Siegen, Altenkirchen, Friedberg und München kommen vierwöchige Fahrerverbote sowie jeweils zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg hinzu. Außerdem werden sie mit einem Bußgeld von 160 Euro zur Kasse gebeten. Ihre Geschwindigkeiten lagen mit 41 km/h und mehr deutlich über dem erlaubten Tempolimit.

Haiger: Fußgänger leicht verletzt¬ -

Großes Glück hatte ein 77-jähriger Fußgänger gestern Morgen (10.09.2018) nachdem er auf der Westerwaldstraße von einem Pkw erfasst wurde. Nach ambulanter Behandlung im Dillenburger Krankenhaus, wurde der Haigerer mit leichten Verletzungen wieder entlassen. Gegen 11.55 Uhr wollte er zwischen dem Bahnübergang und der Rodenbacher Straße die Fahrbahn überqueren. Hierbei erfasste ihn ein vom Bahnübergang herannahender Audi. Die 27-jährige Haigererin im Audi kam mit dem Schrecken davon. Der Fußgänger erlitt lediglich Prellungen. Die Schäden am Audi belaufen sich nach Einschätzung der Polizei auf ca. 1.800 Euro.

Mittenaar-Ballersbach: Steinmauer touchiert und abgehauen -

Einen Schaden von rund 500 Euro ließ ein bisher unbekannter Autofahrer in der Waldstraße an einer Steinmauer zurück. In der Zeit vom 07.09.2018 (Freitag) bis zum 09.09.2018 (Sonntag) fuhr der Unbekannte vermutlich beim Rangieren gegen die Mauer. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen-Dillheim: Zeugen nach Spiegelunfall gesucht -

Auf der Kreisstraße zwischen Daubhausen und Dillheim krachten am Samstag (08.09.2018) die Außenspiegel zweier aneinander vorbeifahrender Autos zusammen. Gegen 15.45 Uhr war die Fahrerin eines schwarzen Ford C-Max von Daubhausen in Richtung Dillheim unterwegs. In einer Kurve kurz vor dem Bahnübergang kam ihr ein Auto teilweise auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Hier stießen die Außenspiegel zusammen. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Daubhausen fort, ohne sich um den rund 200 Euro teuren Schaden zu kümmern. Nach Auskunft des Opfers handelte es sich um einen roten Kleinwagen, weitere Angaben zum Unfallfahrer oder Kennzeichen können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann in diesem Zusammenhang Angaben zu einem roten Kleinwagen mit beschädigtem linken Außenspiegel machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Radfahrerin verliert Kontrolle -

Im Krankenhaus Wetzlar endete für eine 78-jährige Radfahrerin ein Zusammenstoß mit einem Ford Kuga. Die Seniorin war gestern Mittag (10.09.2018), gegen 12.30 Uhr auf dem kombinierten Geh- und Radweg an der Frankfurter Straße stadteinwärts unterwegs. Zur gleichen Zeit hielt der 44-jährige Fahrer seinen Ford an der Einmündung der Straße "Wiesenaue" an der Einmündung zur Frankfurter Straße an. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Radfahrerin zu schnell unterwegs war und die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor. Sie prallte gegen den haltenden SUV und stürzte zu Boden. Ohne den Schutz eines Radhelms prallte ihr Kopf auf den Boden auf. Nach einer ersten Einschätzung der Rettungskräfte erlitt sie eine Platzwunde am Hinterkopf sowie einen Bruch am linken Fußgelenk. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin zur weiteren Behandlung ins Wetzlarer Krankenhaus. Zu den Sachschäden an dem Ford und dem Fahrrad der Verunglückten können momentan noch keine Angaben gemacht werden.

Solms-Niederbiel: Beschädigungen an Kinderspielplatz -

Unbekannte vergriffen sich am Wochenende auf dem Spielplatz in der Berghäuser Straße an einer Bank. Die Halbstarken rissen eine Gartenbank sowie eine Sitzgruppe aus der Bodenverankerung und stellten sie auf einer Tischtennisplatte ab. Noch kann nicht gesagt werden wie hoch die Reparaturkosten werden. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat zwischen Freitag (07.09.2018) und Sonntag (09.09.2018) Personen im Bereich des Spielplatzes beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den unbekannten Vandalen machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun-Biskirchen: Kennzeichen gestohlen -

In der Silbergasse schlugen am Wochenende Kennzeichendiebe zu. In der Zeit vom 07.09.2018 (Freitag), gegen 19.00 Uhr und dem 10.09.2018 (Montag), gegen 07.00 Uhr nahmen sich die Unbekannten einen blauen Ford Fiesta vor. Sie griffen sich die Kennzeichen "LDK-GB 318" aus den Halterungen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Nummernschilder nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: poea-ld.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei

Twitter: www.twitter.com/polizei_mh



Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell