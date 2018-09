Dillenburg (ots) - Dillenburg - Daimler zerkratzt-

Auf rund 1.750 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem "In den Thalen" geparkten silbernen Daimler zurückließen. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack der Fahrerseite. Zeugen die den Täter am Samstag (08.09.2018), zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzten.

Bischoffen -Zollbuche -Motorradfahrerin stürzt-

Mit leichten Verletzungen brachte eine Rettungsbesatzung eine 49-jährige Motorradfahrerin nach einem Sturz ins Krankenhaus. Die in Cölbe lebende Bikerin war am Sonntag (09.09.2018), gegen 19:45 Uhr auf der Bundesstraße 255 zwischen Oberweidbach und Weidenhausen unterwegs. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet sie nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und landete im Straßengraben. Nach ersten Untersuchungen trug sie Prellungen davon. Das Zweirad schleuderte gegen einen Baum. Den Sachschaden an dem Zweirad beziffert die Polizei auf 500 Euro.

Herborn - Unfallflucht in der Tiefgarage des Eitzenhöfers -

Nach einem Parkplatzrempler in der Hauptstraße sucht die Polizei den Unfallfahrer. Am Freitag (07.09.2018), zwischen 09:15 Uhr und 10:20 Uhr parkte in der Tiefgarage des Einkaufscenter "Eitzenhöfer" ein schwarzer BMW. Vermutlich beim Rangieren streifte der Flüchtige das Heck des BMW und ließ an der Stoßstange einen Schaden von 1.500 Euro zurück. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Niedergirmes - Gartenhütten durchwühlt -

Ungebetene Gäste suchten die Kleingartenanlage im Bereich des Sportplatz Rot-Weiß-Wetzlar auf. Im Zeitraum von Dienstag (04.09.2018), 18:00 Uhr bis Sonntagmittag (09.09.2018), 13:00 Uhr brachen die Diebe zwei Gartenhütten auf und suchten Werkzeuge. Sie stahlen Aggregate, eine Bohrmaschine, Kettensäge, eine Kreissäge und weitere Arbeitsmaterialien. Der Wert des Diebesgutes wird auf mindestens 760 Euro geschätzt. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels - Altenkirchen - Funkenflug verursacht Brand-

Vermutlich durch Funkenflug ist am Samstag (08.09.2018) gegen 12:50 Uhr ein Feuer in der Obergasse in Braunfels entstanden. Ein 52-jähriger Mann hatte seinen Grill angefeuert. Durch stetigen Wind flogen offenbar Funken des Grillfeuers auf den dürren Rasen und setzten diesen in Brand. Zunächst versuchte der Braunfelser noch den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen, was aber misslang. Die alarmierte Feuerwehr aus Altenkirchen konnte den Brand schnell löschen. Es brannten ca. 10 Meter Hecke, 10 Quadratmeter Rasenfläche, sowie diverse Büsche ab. Durch Funkenflug verschmorte ein Kunstrasen und ein Holzzaun-Sichtschutz. Angaben zur Höhe des Sachschadens können momentan noch nicht gemacht werden.

