Feuerwehr Essen

FW-E: Leerstehendes Vereinsheim auf ehemaligem Sportplatz vollständig ausgebrannt

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Essen-Altendorf, Serlostraße, 08.06.2026, 20:16 Uhr (ots)

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Essen um 20:16 Uhr wegen einer starken Rauchentwicklung im Bereich der Serlostraße in Essen-Altendorf alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine weithin sichtbare Rauchsäule über dem Stadtteil zu erkennen. Aufgrund der zahlreichen Notrufe sowie der starken Rauchentwicklung alarmierte die Leitstelle unmittelbar zwei Löschzüge.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein leerstehendes Vereinsheim auf einem verlassenen Sportplatz in Vollbrand stand. Das eingeschossige Gebäude mit einer Breite von rund sieben Metern und einer Länge von 15 Meter wurde vollständig vom Feuer erfasst. Zudem griff das Feuer auf unmittelbar angrenzende Bäume über.

Die Einsatzstelle war aufgrund des dichten Bewuchses für die Einsatzkräfte nur schwer erreichbar. Für die umfangreichen Löschmaßnahmen wurde eine große Menge Löschwasser benötigt. Hierzu musste die Wasserversorgung über eine längere Wegstrecke sichergestellt werden. Zur Verlegung und Absicherung der Schlauchleitungen wurde die Oberdorfstraße für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Zur Brandbekämpfung wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht. Über deren Wasserwerfer sowie mehrere handgeführte Strahlrohre gelang es den Einsatzkräften, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern und den Brand unter Kontrolle zu bringen. Im weiteren Einsatzverlauf stürzte die Überdachung des Gebäudes infolge der starken Brandeinwirkung ein. Um den Brandschutt sicher auseinanderzuziehen und letzte Glutnester gezielt ablöschen zu können, wurde das Technische Hilfswerk mit einem Bagger zur Einsatzstelle nachgefordert. Mithilfe des Baggers konnte das Gebäude kontrolliert geöffnet und vollständig abgelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Feuerwehr Essen sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck, der Rettungsdienst der Stadt Essen, das Technische Hilfswerk sowie der Führungsdienst. Der Einsatz dauerte insgesamt rund vier Stunden.

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