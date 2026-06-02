Feuerwehr Essen

FW-E: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - zwei Wohnungen unbewohnbar

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Essen-Huttrop, Steeler Straße, 02.06.2026, 15:07 Uhr (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Essen um 15:07 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Kreuzung Steeler Straße Ecke Stattropstraße im Stadtteil Essen-Huttrop alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten Flammenschein aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Flammen schlugen aus einem Fenster der betroffenen Wohnung. Die Bewohner der Brandwohnung hatten sich glücklicherweise bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig ins Freie retten können.

Umgehend wurden umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor und kontrollierten gleichzeitig den Treppenraum. Parallel wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht. Über diese wurde von außen ein weiterer Löschangriff mit einem handgeführten Strahlrohr vorgenommen.

Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf die darüberliegende Wohnung verhindert werden.

Die Brandwohnung wurde durch das Feuer erheblich beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar. Auch die darüberliegende Wohnung wurde durch Rauch massiv in Mitleidenschaft gezogen und ist ebenfalls nicht nutzbar. Insgesamt mussten vier Personen durch die Einsatzkräfte betreut und durch die Stadt Essen anderweitig untergebracht werden.

Zur Betreuung der Betroffenen waren der Fachberater Betreuung des Deutschen Roten Kreuzes sowie die Notfallseelsorge im Einsatz.

Die Brandursache ist derzeit unklar und wird durch die Polizei Essen ermittelt. Für die Dauer des Einsatzes waren die Steeler Straße, die Mathilde-Kaiser-Straße und die Stattropstraße gesperrt.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, mehreren Kräften des Rettungsdienstes und Sonderfahrzeugen rund zwei Stunden im Einsatz.

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