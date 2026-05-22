Feuerwehr Essen

FW-E: Pkw-Brand auf Tankstellengelände an der Steeler Straße

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Essen-Steele, Steeler Straße, 22.05.2026, 07:28 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Essen wurde heute Morgen um 7:28 Uhr durch mehrere Anrufer alarmiert, die einen brennenden Pkw auf dem Gelände einer Tankstelle an der Steeler Straße meldeten. Nach ersten Meldungen war das Fahrzeug nach einem Tankvorgang in Brand geraten.

Aufgrund des Einsatzstichwortes entsandte die Leitstelle umgehend einen Löschzug der Berufsfeuerwehr von der Feuerwache Mitte zur Einsatzstelle.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten Passanten bereits umsichtig reagiert und das brennende Fahrzeug von den Tanksäulen sowie dem Tankstellendach weggeschoben. Dadurch konnte eine unmittelbare Gefährdung der Tankstelle verhindert werden.

Die Feuerwehr leitete sofort Löschmaßnahmen mit einem handgeführten Strahlrohr ein. Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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