Feuerwehr Essen

FW-E: Brand eines leerstehenden Gebäudes - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

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Essen-Schönebeck, Aktienstraße, 07.06.2026, 13:56 Uhr (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag, 07.06.2026, wurde die Feuerwehr Essen durch mehrere Anrufer zu einer gemeldeten Rauchentwicklung auf der Aktienstraße im Stadtteil Schönebeck alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein freistehendes, leerstehendes Gebäude mit einer Grundfläche von etwa acht mal fünf Metern in voller Ausdehnung in Flammen. Das Brandobjekt befand sich auf einem stark zugewachsenen Gelände. Das Feuer drohte, auf ein benachbartes, ebenfalls leerstehendes Gebäude überzugreifen, weshalb weitere Einsatzkräfte nachgefordert wurden.

Umgehend wurde ein Löschangriff mit zwei Trupps unter Atemschutz und zwei handgeführten Strahlrohren eingeleitet. Zusätzlich kam eine Drehleiter zur Unterstützung der Brandbekämpfung von außen zum Einsatz. Aufgrund der erschwerten Zugänglichkeit des Geländes mussten sich die Einsatzkräfte zunächst mit einer Motorkettensäge einen Zugang durch die stark gewachsene Vegetation rund um das Brandobjekt schaffen.

Im weiteren Einsatzverlauf führte die hohe Brandintensität zum Einsturz von Teilen der Decke des Gebäudes. Aus Sicherheitsgründen konnte die Brandbekämpfung daraufhin ausschließlich von außen fortgeführt werden. Das Gebäude wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Durch eine Riegelstellung zum benachbarten Gebäude sowie gezielte Löschmaßnahmen gelang es den Einsatzkräften, die weitere Brandausbreitung zu verhindern. Der Brand konnte anschließend unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden.

Für die Dauer der rund eineinhalbstündigen Einsatzmaßnahmen musste die Aktienstraße im Bereich der Einsatzstelle vollständig gesperrt werden.

Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge sowie mehrere Sonderfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Essen, der Führungsdienst, der Rettungsdienst der Stadt Essen sowie die Freiwillige Feuerwehr Essen-Borbeck mit rund 50 Einsatzkräften.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen.

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