Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei stoppt unter erheblichen Alkoholeinfluss stehenden E-Scooter Fahrer

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Goethestraße

14.11.2021, 02:20 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Streife in der Goethestraße eine männliche Person auf, die augenscheinlich sehr unsicher auf einem E-Scooter fuhr. Die Beamten konnten beobachten, dass der Fahrer bei einem Wende-Versuch mit seinem E-Scooter um ein Haar mit einer Hauswand kollidiert wäre. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft und einen unsicheren Stand fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen einen Wert von 1,86 Promille. Danach ging es für den 18-Jährigen in das Klinikum Wolfsburg, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Durch die Beamten wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell