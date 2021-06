Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Polizeibeamte ergaunern EC-Karte - 1500 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg

05.06.2021, 12.00 Uhr und 13.45 Uhr

Am Samstag versuchten erneut Betrüger durch unterschiedliche Maschen an Geld zu kommen. In einem Fall waren die Täter erfolgreich, in einem anderen Fall war die Seniorin glücklicherweise misstrauisch und es kam zu keiner Geldübergabe.

Bei der ersten Tat rief ein vermeintlicher Bankmitarbeiter eine 75-jährige Dame an und gab an, dass die Firma Zalando versuchen würde, 4200 Euro von ihrem Bankkonto abzubuchen und fragte, ob dies in Ordnung sei. Als dies verneint wurde bot der falsche Bankmitarbeiter an, das Konto vorsichtshalber zu sperren und sie an einen Polizeibeamten weiterzuleiten. Der falsche Polizeibeamte teilte der Seniorin nun mit, dass mehrere Betrüger festgenommen worden seien und ihr Name auf einem aufgefundenen Zettel gestanden habe. Er würde nun seinen Kollegen Herrn Nowak vorbeischicken, der ihre EC-Karte abholen würde, da diese ein Beweismittel sei. Kurze Zeit später erschien "Herr Nowak". Die 75-Jährige verlangte einen Dienstausweis, wurde jedoch damit vertröstet, dass er seinen Dienstausweis auf der Dienststelle vergessen habe. Von Weitem wurde ihr ein Personalausweis gezeigt. In dem Glauben, dass alles in Ordnung war, händigte die Dame dem falschen Polizisten ihre EC-Karte aus. Die in der Zwischenzeit durch einen Angehörigen der 75-Jährigen verständigte Polizei konnte der Dame erklären, dass sie Betrügern zum Opfer gefallen war.

"Herr Nowak" war ca. 180 bis 190 cm groß und hatte schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem grauen Sweatshirt und eine hellen (grau oder beige) Hose und trug eine OP-Maske. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Wenig später stellte die Dame fest, dass Bargeld in vierstelliger Höhe von ihrem Bankkonto abgebucht worden war.

In dem zweiten Fall erhielt eine 80-jährige Dame ebenfalls den Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters, der ihr mitteilte, dass soeben 4200 Euro von ihrem Bankkonto abgebucht worden wären. Er benötige nun ihre PIN, um festzustellen, welches Konto von ihr betroffen sei. Die Dame wurde misstrauisch und teilte dem Mann mit, dass sie niemals ihre PIN am Telefon herausgeben werde. Daraufhin wurde das Telefongespräch sofort beendet. Zu weitern Anrufen kam es glücklicherweise nicht.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Polizeibeamte sich niemals die EC-Karten aushändigen lassen und Bankmitarbeiter niemals die PIN am Telefon erfragen. Grundsätzlich sind Polizeibeamte*innen zu Zweit und können sich durch einen Dienstausweis oder die Uniform ausweisen. Im Zweifelsfall ist die Polizei Rund um die Uhr telefonisch unter 110 oder Amtsleitung erreichbar.

