Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 24.07.2026

Schöppenstedt (ots)

Einbruch in eine Tankstelle

Schöppenstedt, Schwarzer Weg, 24.07.2026, gegen 04:00 Uhr

Vier unbekannte Täter drangen unter Gewaltanwendung über die Tür in das Tankstellengebäude ein und erbeuteten im Tatverlauf eine größere Anzahl an Tabakwaren und Bargeld. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich aus.

Anschließend flohen die Täter mit einem schwarzen Mercedes vom Tatort.

Die Polizei Wolfenbüttel bittet unter der Telefonnummer 05331/933-0 um Zeugenhinweise.

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