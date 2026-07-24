PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 24.07.2026

Schöppenstedt (ots)

Einbruch in eine Tankstelle

Schöppenstedt, Schwarzer Weg, 24.07.2026, gegen 04:00 Uhr

Vier unbekannte Täter drangen unter Gewaltanwendung über die Tür in das Tankstellengebäude ein und erbeuteten im Tatverlauf eine größere Anzahl an Tabakwaren und Bargeld. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich aus.

Anschließend flohen die Täter mit einem schwarzen Mercedes vom Tatort.

Die Polizei Wolfenbüttel bittet unter der Telefonnummer 05331/933-0 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 10:45

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Wolfenbüttel

    Wolfenbüttel (ots) - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus Wolfenbüttel, Roseneggerweg, 24.07.2026 gegen 00:00 Uhr Zwei unbekannte, maskierte Täter versuchten sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Hierbei wurden sie von der 52-jährigen Nachbarin während der Tatausführung überrascht und flüchteten schließlich vom Tatort. Eine ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 12:54

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.07.2026

    Peine (ots) - Einbruch in ein Einfamilienhaus Peine, Königsberger Straße, 22.07.2026 zwischen 01:00 Uhr und 06:30 Uhr Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang über ein gekipptes Fenster zu einem Einfamilienhaus. Die Räumlichkeiten wurden augenscheinlich nach Diebesgut durchsucht. Die Täterschaft entfernte sich mit Diebesgut vom Tatort. Der ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 11:50

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.07.2026

    Salzgitter (ots) - Container in Brand gesetzt Salzgitter Bad, Helenenstraße, 23.07.2026 gegen 02:00 Uhr Eine unbekannte Täterschaft setzte drei Papiercontainer und einen Altkleidercontainer in Brand. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer ein. Hinweise nimmt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren