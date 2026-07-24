POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Wolfenbüttel
Wolfenbüttel (ots)
Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus
Wolfenbüttel, Roseneggerweg, 24.07.2026 gegen 00:00 Uhr
Zwei unbekannte, maskierte Täter versuchten sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Hierbei wurden sie von der 52-jährigen Nachbarin während der Tatausführung überrascht und flüchteten schließlich vom Tatort.
Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung durch die Polizei, auch unter Einsatz des Polizeihubschraubers, führte nicht mehr zum Auffinden der Täter.
Zur Beschreibung der Täter kann lediglich gesagt werden, dass beide Männer eine Sturmhaube und eine Maskierung getragen haben sollen.
Die Polizei führte eine Spurensuche und -sicherung am Tatort durch. Der Gesamtschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt.
Hinweise zu Tätern oder möglichen Fluchtwegen sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
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