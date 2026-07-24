Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Wolfenbüttel

Wolfenbüttel (ots)

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Wolfenbüttel, Roseneggerweg, 24.07.2026 gegen 00:00 Uhr

Zwei unbekannte, maskierte Täter versuchten sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Hierbei wurden sie von der 52-jährigen Nachbarin während der Tatausführung überrascht und flüchteten schließlich vom Tatort.

Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung durch die Polizei, auch unter Einsatz des Polizeihubschraubers, führte nicht mehr zum Auffinden der Täter.

Zur Beschreibung der Täter kann lediglich gesagt werden, dass beide Männer eine Sturmhaube und eine Maskierung getragen haben sollen.

Die Polizei führte eine Spurensuche und -sicherung am Tatort durch. Der Gesamtschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt.

Hinweise zu Tätern oder möglichen Fluchtwegen sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

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