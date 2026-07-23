Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.07.2026

Salzgitter (ots)

Container in Brand gesetzt

Salzgitter Bad, Helenenstraße, 23.07.2026 gegen 02:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft setzte drei Papiercontainer und einen Altkleidercontainer in Brand.

Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer ein.

Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 8250 entgegen.

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