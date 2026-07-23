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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF und der Staatsanwaltschaft Braunschweig vom 23.07.2026

Salzgitter (ots)

Schwerer Raub in einem Kiosk

Salzgitter, Lebenstedt, Lichtenberger Straße, 20.07.2026, gegen 21:00 Uhr

Ein 39-jähriger Täter hatte zur Tatzeit den Kassenbereich eines Kiosks betreten und den Angestellten unter Vorhalt eines Hammers aufgefordert Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Im weiteren Tatverlauf erbeutete der Täter circa 700 bis 800 Euro Bargeld und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad unerkannt.

Durch eine Auswertung der Videoaufzeichnungen konnte der 39-Jährige schnell identifiziert werden.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ordnete die Durchsuchung der Wohnung des 39-Jährigen an. Hierbei wurde dieser angetroffen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde beim Amtsgericht ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Durch das zuständige Amtsgericht wurde ein entsprechender Haftbefehl am 21.07.2026 erlassen.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen die Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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