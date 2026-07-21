Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.07.2026

Hornburg (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Hornburg, Rosenweg, zwischen dem 10.07.2026 und dem 15.07.2026

Bislang unbekannte Täterschaft löste alle Radmuttern des vorderen linken Rades, sowie zwei Radmuttern am vorderen rechten Rad eines Pkw VW Caddy.

Das Lösen der Radmuttern wurde durch den Geschädigten erst auf der Autobahn bemerkt. Das Rad wurde zu diesem Zeitpunkt lediglich durch eine Radmutter gehalten.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/ 9330, entgegen.

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