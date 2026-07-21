Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.07.2026

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl eines E-Scooters

Wolfenbüttel, Lange Straße, 20.07.2026, zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr

Unbekannte Täterschaft entwendete mit einem unbekannten Gegenstand einen an einem Fahrradständer angeschlossenen E-Scooter. Das Fahrradschloss zur Sicherung wurde mit entwendet.

Bei dem E-Scooter handelt es sich um einen schwarz, orangen E-Scooter der Marke Segwey.

Der Wert des E-Scooters wird mit zirka 520 Euro angegeben.

Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der 05331 / 9330 zu richten.

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