POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.07.2026
Wolfenbüttel (ots)
Diebstahl eines E-Scooters
Wolfenbüttel, Lange Straße, 20.07.2026, zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr
Unbekannte Täterschaft entwendete mit einem unbekannten Gegenstand einen an einem Fahrradständer angeschlossenen E-Scooter. Das Fahrradschloss zur Sicherung wurde mit entwendet.
Bei dem E-Scooter handelt es sich um einen schwarz, orangen E-Scooter der Marke Segwey.
Der Wert des E-Scooters wird mit zirka 520 Euro angegeben.
Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der 05331 / 9330 zu richten.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
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Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
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