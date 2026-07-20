Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.07.2026

Salzgitter (ots)

Versuchter Einbruch in eine Schule

Salzgitter, Goerdelerstraße, 18.07.2026, 19:30 Uhr bis 19.07.2026, 15:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft versuchte sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten einer Schule zu verschaffen. Es erfolgte eine Spurensuche am Tatort. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Hinweise sind an die Polizei Salzgitter unter der 05341 18970 zu richten.

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