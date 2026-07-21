Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 21.07.2026

Peine (ots)

Sachbeschädigung an PKW - Täter ermittelt -

Peine, Sedanstraße, 20.07.2026 gegen 09:00 Uhr

Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigte ein 25- jähriger Täter mit einem spitzen Gegenstand die Reifen von mindestens 13 Fahrzeugen.

Durch mehrere Zeugen konnte er bei der Tat beobachtete und im weiteren Verlauf zweifelsfrei identifiziert werden.

Der entstandene Schaden kann bisher noch nicht konkret bestimmt werden, wird aber im vierstelligen Bereich geschätzt.

Gegen den 25-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung an PKW eingeleitet. Hintergründe zum Motiv sind derzeit Teil der Ermittlungen.

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