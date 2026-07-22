Polizei Salzgitter

POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF und der Staatsanwaltschaft Braunschweig vom 22.07.2026

Salzgitter (ots)

Diebstahl unter erschwerenden Umständen

Salzgitter, Gitter, zwischen dem 19.07.2026, 19:30 Uhr und dem 20.07.2026, 07:30 Uhr

Unbekannte Täterschaft entwendete in Gitter hochwertige Ware eines ansässigen Unternehmens. Mit einem unbekannten Werkzeug hatte sich die Täterschaft Zutritt zu dem Unternehmen verschafft.

Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500.000 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein.

Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen weißen Pritschenwagen, welcher durch die Täterschaft genutzt worden sein könnte.

Die Polizei Salzgitter sucht Zeugen unter 05341/1897-0.

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